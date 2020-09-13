Хьюстон, США, , 21:44 — REGNUM Клуб НБА «Хьюстон Рокетс» расстанется с главным тренером команды Майком Д'Антони. Именно с такой просьбой обратился специалист к руководству клуба, сообщив, что не вернется в расположение клуба в следующем сезоне.

Согласно информации журналиста ESPN Адриана Воджнаровски, Д'Антони отклонил предложение о продления договора, его контракт истек по окончании серии второго раунда плей-офф. «Рокетс» уступили «Лейкерс» с общим счетом 4:1 в серии.

Сообщается, что услугами специалиста интересуется руководство «Филадельфии».