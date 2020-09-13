Москва, , 21:25 — REGNUM ЦСКА обыграл столичный «Спартак» в главном московском дерби в рамках седьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча прошла на «Арене ЦСКА» и завершилась победой хозяев с преимуществом в две шайбы — 3:1.

На одиннадцатой минуте матча точный удар по воротам «армейцев» нанес Эсекиэл Понсе, открывший счет встречи, однако позже в первом тайме ЦСКА ответил голами Хердура Магнуссона и Николы Влашича. В концовке второго тайма преимуществом «армейцев» закрепил новичок команды Чидера Эджуке, установивший итоговый счет.

Отметим, что в рамках этой встречи за «Спартак» дебютировал Александр Кокорин. Ранее он не мог выйти на поле из-за тяжелой травмы.

ЦСКА поднялся на четвертую строчку чемпионата, набрав 13 очко. «Спартак» имеет на один балл больше и занимает второе место.