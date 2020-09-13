Москва, , 21:19 — REGNUM Футболисты московского «Спартака» в выездном матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) проиграли столичной команде ЦСКА. Встреча, завершившаяся со счётом 1:3, прошла 13 сентября на «ВЭБ-Арене» в Москве.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Хёрдур Магнуссон, Никола Влашич и Чидера Эджуке. У гостей мяч забил Эсекьель Понсе.

Отметим, что после семи матчей в чемпионате России московский ЦСКА пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. Футболисты московского «Спартака», в активе которых 14 баллов, находятся на второй позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 13 сентября футболисты московского «Динамо» в домашнем матче седьмого тура РПЛ проиграли казанскому «Рубину». Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» в Москве и завершилась со счётом 0:1.

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