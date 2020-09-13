Москва, , 20:42 — REGNUM Московский «Спартак» в родных стенах не смог обыграть минское «Динамо» в рамках очередного матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА Арена» и завершилась поражением хозяев с разницей в одну шайбу — 4:3 в пользу «минчан».

В составе гостей две шайбы на свой счет записал американский форвард Шейн Принц, ранее выступавший за «Нью-Йорк Айлендерс» в НХЛ. Лучшим среди «москвичей» по результативности стал Сергей Широков, форвард отдал одну голевую передачу и забросил шайбу в ворота соперника.

«Спартак» сохранил шестую строчку Западной конференции, на их сету пять очков в пяти встречах. Минское «Динамо» поднялось на четвёртую позицию с шестью очками.