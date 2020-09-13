Санкт-Петербург, , 20:25 — REGNUM Петербургский СКА возглавил таблицу Западной конференции, обыграв в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги нижнекамский «Нефтехимик». Встреча прошла на стадионе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев с преимуществом в три шайбы — 5:2.

В составе «армейцев» лучшим по результативности стал финский нападающий Миро Альтонен, он набрал 4 (3+1) очка, что помогло СКА опередить «Нефтехимик» в счете во второй половине встречи. Также по шайбе забросили Антон Бурдасов и Владимир Ткачев.

СКА набрал девять очков в пяти матчах чемпионата и занимает первое место на Западе. «Нефтехимик» замыкает десятку Востока с двумя баллами в активе.