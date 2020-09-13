Рим, , 19:36 — REGNUM Победителем девятого этапа Гран-при Тосканы «Формулы-1», который прошел на трассе «Муджелло» в Италии, стал гонщик команды «Мерседес» из Британии Льюис Хэмилтон.

Второе место занял также член команды «Мерседес» Валттери Боттас из Финляндии. Вслед за ним финишную черту пересек пилот команды Red Bull — таиландец Александер Албон.

Гонщик Даниил Квят из России занял седьмое место. Он представлял команду «Alpha Tauri».

Напомним, этап Гран-при Тосканы проходил с 11 по 13 сентября на трассе «Муджелло» в Италии. Данный чемпионат стал девятым этапом 2020 сезона автогонок в классе «Формула-1».