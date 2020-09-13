Москва, , 19:13 — REGNUM Футболисты московского «Динамо» в домашнем матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) проиграли казанскому «Рубину». Встреча, завершившаяся со счётом 0:1, прошла 13 сентября на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

Героем встречи в составе гостей стал Джордже Деспотович, который на 31-й минуте забил единственный мяч с пенальти.

Отметим, что после семи матчей в чемпионате России казанский «Рубин» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 11 очков. Футболисты московского «Динамо», в активе которых также 11 баллов, находятся на пятой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 30 августа футболисты грозненского «Ахмата» проиграли московскому ЦСКА в домашнем матче шестого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 0:3.

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