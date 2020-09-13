Токио, , 19:06 — REGNUM В Японии 13 сентября стартовал осенний турнир по сумо, несмотря на выявленные ранее случаи заражения коронавирусом среди спортсменов. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страны продолжают борьбу с пандемией — все новости»

Журналисты отмечают, что соревнования проводятся в Токио и продлятся 15 дней. В первой битве победу одержал 24-летний борец Такакэйсо.

Традиционное японское мероприятие проводится с ограничением в количестве посетителей: всего на турнир могут прийти не более 2500 зрителей.

Сумоистам же в целях безопасности ограничили возможности перемещения.