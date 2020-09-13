Москва, , 18:29 — REGNUM В заявку футбольного клуба «Спартак» (Москва) на матч седьмого тура чемпионата России против столичного ЦСКА вошел нападающий Александр Кокорин. Об этом 13 сентября сообщается на сайте российской Премьер-лиги (РПЛ).

Новичок красно-белых Кокорин начнет встречу, которая пройдет в воскресенье на стадионе ЦСКА в столице РФ, на скамейке запасных.

Напомним, что матч ЦСКА — «Спартак» пройдет 13 сентября на стадионе «ВЭБ Арена». Время начала матча — 19:00 мск.

Отметим, что после шести матчей в чемпионате России московский «Спартак» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 14 очков. Клуб ЦСКА, в активе которого 10 баллов, находятся на шестой позиции.

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