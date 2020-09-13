Ростов-на-Дону, , 16:21 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу над венгерской командой «Ференцварош». Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов 2020/21, состоявшийся в городе Эрд, завершился со счётом 26:25 в пользу россиянок. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского клуба.

Шесть точных бросков в ворота соперниц забросила Анна Вяхирева. На счёту Юлии Манагаровой пять голов. По три мяча забили Виктория Борщенко и Ксения Макеева.

Ближайший матч у «Ростов-Дона» намечен на 16 сентября. На площадке ростовского дворца спорта состоится поединок с «Динамо-Синарой» в матче чемпионата России.