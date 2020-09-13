Москва, , 15:45 — REGNUM Лучшим игроком московского футбольного клуба ЦСКА по итогам августа болельщиками признан нападающий Константин Кучаев. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба армейцев.

Уточняется, что за 22-летнего Кучаева отдали голоса 47% участвовавших в голосовании. Вторым по числу голосов стал хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич (19%), третьим — защитник Игорь Дивеев (16%).

Напомним, в августе Константин Кучаев сыграл за ЦСКА в шести матчах и забил в них четыре мяча, являясь лучшим бомбардиром московского клуба в текущем сезоне.