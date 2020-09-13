Химки, Московская область, , 15:24 — REGNUM Решение о тренерском штабе футбольного подмосковного клуба «Химки» во главе с Дмитрием Гунько может быть принято до 15 сентября. Об этом 13 сентября сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

«В понедельник — вторник заслушаем тренерский штаб «Химок» и будем принимать по нему решение», — приводит его слова ТАСС.

Также Терюшков отметил, что вопрос об увольнении гендиректора клуба не стоит, а решение будет принято по спортивному директору и главному наставнику подмосковной команды.

«Результат (выступлений ФК «Химки» в нынешнем сезоне) категорически не устраивает. Если тренерский штаб скажет, как можно выйти из ситуации, то будем продолжать взаимодействовать», — заявил министр спорта Подмосковья.

Напомним, 12 сентября «Химки» проиграли на выезде екатеринбургской команде «Урал» в матче седьмого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:1. В настоящее время клуб находится на 15-м, предпоследнем месте турнирной таблицы с тремя очками и не выиграл ни одного матча в новом сезон.

Отметим, по итогам минувшего сезона «Химки» заняли второе место в досрочно закончившемся чемпионате Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и вышли в РПЛ.