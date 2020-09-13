Турин, Италия, , 15:19 — REGNUM Футбольный туринский клуб «Ювентус» нанес поражение с разгромным счетом команде «Новару» в товарищеском матче.

Игра прошла на базе «Ювентуса» и закончилась победой хозяев с сокрушительным разгромным счетом 5:0.

Счет в матче был открыт на 20-й минуте португальским форвардом туринцев Криштиану Роналду. Затем, во втором тайме, отличились английский хавбек «Ювентуса» Аарон Рэмзи (56-я минута) и нападающий Марко Пьяца (66-я). И в дополнительное время дубль в ворота «Новары» оформил форварда Маноло Портанова.

Напомним, в минувшем сезоне команда «Ювентус» девятый раз подряд выиграла чемпионат итальянской футбольной Серии А.