Барселона, Испания, , 15:25 — REGNUM В матче за Кубок Жоана Гампера в нынешем году футбольный клуб «Барселона» встретится с командой «Эльче». Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Уточняется, что матч за данный трофей состоится на поле домашнего стадиона каталонской команды «Камп Ноу» в Барселоне 19 сентября при пустых трибунах и начнется в 20:00 мск.

Напомним, Кубок Жоана Гампера — это товарищеский турнир, который «Барселона» проводит каждый год с 1966 года, когда он был в первый раз проведен тогдашним президентом каталонского клуба — Энрике Льоде. Кубок носит имя легендарного президента каталонской команды, ее основателя — Жоана Гампера.