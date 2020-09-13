Лас-Вегас, США, , 15:10 — REGNUM Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт считает, что он не может давать комментарии по поводу задержания на французской Корсике ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора, так как не имеет об этом полной информации. Его слова 13 сентября приводит MMA Junkie.

По словам главы UFC, он не знает сложившейся с Макгрегором ситуации, а также не говорил с бойцом и не думает, что последнему нужны от него какие-то советы или помощь, однако, если таковая потребуется, ирландский боец может позвонить Уайту.

«Ни в коем случае не защищаю Конора, но зная его лично, не могу комментировать данную ситуацию, не имея полной информации», — заявил глава UFC.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября стало известно, что экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях, бойца из Ирландии Конора Макгрегора задержали на французской Корсике за агрессивное сексуальное поведение и эксгибиционизм. После того, как им были даны показания, Макгрегор был сначала помещен под стражу, а затем отпущен.