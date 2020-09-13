Барселона, Испания, , 14:19 — REGNUM Футбольный клуб «Барселона» продолжает интересоваться нидерландским нападающим команды «Лион» Мемфисом Депаем. Об этом 13 сентября сообщает El Mundo Deportivo.

По данным издания, руководство каталонской команды хочет избежать спешки в вопросе приобретения 26-летнего игрока и начать переговоры о его трансфере ближе к окончанию действия текущего трансферного окна. Также отмечается, что таким образом «Барселона» намерена сбить цену на футболиста.

При этом ввиду того, что соглашение с Депаем истекает лето следующего года, руководство «Лиона» вынуждена будет принять предложение каталонской команды для того, чтобы выручить за его трансфер хоть какие-то деньги и не отпустить игрока бесплатно.

Отметим, в прошедшем сезоне Мемфис Депай сыграл за «Лион» в 22 матчах и отметился в них 15 маячками и двумя голевыми передачами.