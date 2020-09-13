Турин, Италия, , 14:18 — REGNUM Туринский футбольный клуб «Ювентус» намерен расстаться со своим бразильским полузащитником Дугласом Костой. Об этом 13 сентября сообщает Goal.com.

По информации портала, руководство туринской команды выставило 29-летнего игрока на трансфер из-за его частых травм и в настоящее время футболистом интересуется команда «Манчестер Юнайтед».

При этом указывается, что сам бразилец не хотел бы уходить из состава «Ювентуса» и надеется на то, что ему дадут шанс показать себя.

Отметим, Дуглас Коста играет за «Ювентус» с 2017 года. В минувшем сезоне он сыграл за клуб в 23 матчах итальянской Серии А и отметился в них одним голом и пятью результативными передачами.