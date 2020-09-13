Флоренция, Италия, , 14:12 — REGNUM Футбольный флорентийский клуб «Фиорентина» проявляет интерес к защитнику команды «Барселона» Хуниору Фирпо. Об этом 13 сентября сообщает La Gazzetta dello Sport.

Указывается, что клуб из Флоренции намерен приобрести в свой состав 24-летнего испанца до окончания срока действия нынешнего трансферного окна.

Также сообщается, что «Фиорентина» готова отдать за трансфер футболиста сумму в €12 млн, которую хочет получить за него каталонский клуб.

Напомним, Хуниор Фирпо стал игроком «Барселоны» в 2019 году, перейдя в нее из севильской команды «Бетис». В минувшем сезоне сыграл за каталонскую команду в 17 матчах испанского футбольного чемпионата и отметился в них одним мячом и одной голевой передачей. Его текущий контракт рассчитан до лета 2024 года.