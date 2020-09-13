Санкт-Петербург, , 12:50 — REGNUM Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» интересуется возможностью заполучить в свой состав португальского полузащитника миланской команды «Интер» Жоау Мариу. Об этом 13 сентября сообщает Corriere dello Sport.

Согласно информации источника, после неудачной попытки приобретения датского хавбека «Милана» Кристиана Эриксена, в «Зените» решили попытаться купить 27-летнего португальца.

Кроме того, ранее стал известно, что возможностью приобретения полузащитника Мариу также интересуются испанские команды «Валенсия» и «Севилья».

Напомним, в минувшем сезоне Жоау Мариу играл на правах аренды за московскую команду «Локомотив» и в 18 матчах за клуб отметился одним голом и пятью результативными передачами.