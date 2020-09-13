Самара, , 12:49 — REGNUM Главный тренер футбольного самарского клуба «Крылья Советов» Игорь Осинькин может быть уволен с занимаемого им поста. Об этом 13 сентября сообщает «Чемпионат».

По информации источника, причиной возможности принятия такого решения руководством самарской команды стало неудачное начало сезона «Крыльями Советов» в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

При этом тренерский штаб Игоря Осинькина должен набрать шесть очков в ближайших матчах с командами «Томь» из Томска и «Иртыш» из Омска для того, чтобы восстановить подорванное доверие к себе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что перед клубом из Самары поставлена задача выхода в Российскую Премьер-лигу по футболу по итогам нынешнего первенства ФНЛ.