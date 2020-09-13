Москва, , 11:35 — REGNUM Российская фигуристка Алена Косторная участвовала 12 сентября в короткой программе на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию с травмой. Об этом 13 сентября сообщил тренер спортсменки, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.

«У Алены были сложности со здоровьем, была травма. Мы не скрываем, что она каталась вчера в короткой программе даже на уколах, но нам было важно выступить на контрольных прокатах, посмотреть, пообщаться с публикой, федерацией», — приводит его слова ТАСС.

Также Плющенко отметил, что, по его мнению, фигуристка показала себя как большой профессионал, заявив, что она обязательно будет участвовать в прокате сборной страны.

Кроме того, тренер Косторной указал, что на своем выступлении в короткой программе у фигуристки были «некоторые шероховатости», а нас самом деле — она, по мнению Плющенко, катается лучше, являясь профессионалом в данном виде спорта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что фигуристка Алена Косторная, являющаяся чемпионкой Европы, снялась с контрольных прокатов произвольной программы российской сборной.