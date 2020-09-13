Париж, , 11:34 — REGNUM Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе сообщил руководству парижской команды, что он уйдет из нее по окончании сезона 2020/21. Об этом 13 сентября сообщает британская газета Тhe Times.

По данным издания, 21-летний французский форвард намерен перейти в другой чемпионат и в первую очередь рассматривает возможности перехода в команды из Испании и Англии.

При этом ранее президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи заявлял, что ни Мбаппе, ни бразильский форвард парижской команды Неймар в ближайшее время не уйдут из клуба.

Отметим, Килиан Мбаппе перешел в «ПСЖ» из Монако летом 2017 года на правах аренды и через год был выкуплен клубом из Парижа €145 млн. В минувшем сезоне форвард сыграл за свой клуб в 20 матчах французского чемпионата и отметился в них 18 голами и пятью результативными передачами.