Москва, , 11:34 — REGNUM Российская фигуристка Алена Косторная, которая является чемпионкой Европы, снялась с контрольных прокатов произвольной программы в сборной России по фигурному катанию. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках РФ.

Накануне Косторная показала на контрольных прокатах короткую программу. Помимо звания чемпионки Европы на счету фигуристки также победа в финале серии Гран-при по фигурному катанию.

Как сообщало ИА REGNUM, нынешним летом Алена Косторная перешла из группы Этери Тутберидзе, с которой она работала с 2017 года, к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.