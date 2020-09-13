Лондон, , 11:32 — REGNUM Лондонский футбольный клуб «Вест Хэм» ведет переговоры с другой лондонской командой — «Челси» — о продаже своего ирландского полузащитника Деклана Райса. Об этом 13 сентября сообщает журналист Николо Скира на своей странице в соцсети Twitter.

По его данным, в «Вест Хэме» отклонили первое предложение «Челси», которое включало в себя €45 млн за трансфер 21-летнего футболиста и еще €5 млн в виде бонусов.

Также указывается, что в настоящее время «Челси» готовит новое предложение в €60 млн, куда также входят бонусы. При этом в «Вест Хэме» намерены выручить за продажу хавбека €80 млн.

Напомним, в минувшем сезоне Деклан Райс сыграл за свой нынешний клуб в 39 матчах и отметился в них одним голом и тремя результативными передачами.