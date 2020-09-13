Мадрид, , 10:40 — REGNUM Мадридский футбольный клуб «Реал» намерен продать своего английского нападающего Гарета Бэйла. Об этом 13 сентября сообщает Mundo Deportivo.

Согласно информации источника, руководство мадридской команды в настоящий момент ожидает предложения от клуба «Манчестер Юнайтед», который интересуется возможность получить в свой состав 31-летнего игрока.

При этом указывается, что в «Реале» надеются выручить за трансфер нападающего €20 млн.

Напомним, Гарте Бэйл перешел в состав «Реала» из «Тоттенхэма» в 2013 году за €101 млн. В минувшем составе сыграл за мадридскую команду в 16 матчах и отметился в них двумя мячами и двумя результативными передачами.