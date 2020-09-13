Амстердам, , 10:33 — REGNUM Сербский защитник футбольного клуба «Краснодар» Урош Спаич может быть арендован командой из Роттердама «Фейеноорд». Об этом 13 сентября сообщает De Telegraaf.

Согласно информации источника, накануне, во время пресс-конференции по окончании матча «Фейеноорда» с командой «Зволле», главный тренер клуба из Роттердама Дик Адвокат заявил о том, что 27-летний сербский игрок в ближайшее время придет в «Фейеноорд».

При этом, по данных некоторых нидерландских СМИ, Спаич будет взят в аренду.

Напомним, Урош Спаич пришел в «Краснодар» в 2018 году и в прошедшем сезоне сыграл за клуб в 15 матчах, забив в них один гол. Текущий контракт игрока рассчитан до лета 2023 года.