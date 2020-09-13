Севилья, Испания, , 09:51 — REGNUM Аргентинский полузащитник футбольного лиссабонского клуба «Спортинг» Маркос Акунья может в ближайшее время перейти в испанский чемпионат. Об этом 13 сентября сообщает Marca.

Согласно информации источника, 28-летнего футболиста может приобрести в свой состав команда «Севилья», которая отдаст за эту сделку €10 млн за трансфер футболиста и ещё €2 млн в виде бонусов.

Также указывается, то аргентинский игрок заключит с севильским клубом контракт на срок в четыре года.

При этом известно, что возможностью покупки Акуньи нынешней зимой интересовались санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив».

Отметим, в минувшем сезоне Маркос Акунья сыграл за «Спортинг» в 36 матчах и отметился в них четырьмя мячами и двумя результативными передачами.