Вашингтон, , 09:31 — REGNUM С предложением к экс-чемпиону промоушна Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) американскому бойцу смешанных единоборств (ММА), рестлеру Броку Леснару об организации боя с российским бойцом Фёдором Емельяненко обратился руководитель промоушна Bellator Скотт Кокер. Его слова 13 сентября приводит MMA Junkie.

По словам Кокера, в случае с Леснаром он не знает, является ли экс-чемпион UFC свободным агентом и хочет ли он драться.

«Я протянул руку, поговорил с его командой и сказал: «Эй, если Брок хочет драться с Федором, то мы можем организовать бой, которого ещё никогда не было». Посмотрим, согласятся ли они и отнесутся ли к этому серьёзно. Об этом знает только Брок», — заявил глава Bellator.

Напомним, 43-летний Фёдор Емельяненко выступает в ММА с 2000 года и за это время в 39 поединках одержал верх и ещё в шести — проиграл, при одном несостоявшемся бое. В активе 43-летнего Леснара пять побед и три поражения в ММА при одном несостоявшемся поединке.