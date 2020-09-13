Болонья, Италия, , 09:30 — REGNUM Аргентинский форвард московского футбольного клуба «Спартак» Эсекьель Понсе может поменять российский чемпионат на итальянский. Об этом 13 сентября сообщает журналист TMW Марко Контерио на своей странице в соцсети Twitter.

По данным источника, клуб «Болонья» предложил московской команде €4 млн за 23-летнего игрока.

Также указывается, что спортивный директор команды из Болоньи Вальтер Сабатини уже ранее приобретал аргентинца в «Рому» и намерен пригласить его в свою теперешнюю команду.

Напомним, Эсекьель Понсе играет в составе «красно-белых» с 2019 года и в нынешнем сезоне сыграл за «Спартак» в четырех матчах, отметившись в них двумя голами.