Хартфорд, США, , 09:02 — REGNUM Американский боец смешанного стиля (ММА) Хуан Арчулета одержал верх над своим соотечественником Патриком Миксом в поединке за звание чемпиона в легчайшем весе промоушна Bellator на турнире Bellator 246, проходившем в Анкасвилле (штат Коннектикут, США).

Бой продлился все заявленные пять раундов и по его итогам судьи единогласным решением со счетом 49−46, 48−47, 48−47 присудили победу Арчулете.

Отметим, данная победа стала 33-летнего Хуана Арчулеты 23-й в ММА при двух поражениях. Для 27-летнего Патрика Микса это поражение стало первым в карьере при 18 выигранных поединках.