Орландо, США, , 09:02 — REGNUM Баскетбольный клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» уверенно обыграл команду «Хьюстон Рокетс» в пятом матче серии полуфинала Западной конференции североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра состоялась на паркете площадки «И-Эс-Пи-Эн Вайд Ворлд оф Спортс Арена» в Реюньоне (Орландо, США) и закончилась победой «Лейкерс» со счетом 119:96.

При этом наиболее результативным игроком встречи оказался защитник «Рокетс» Джеймс Харден, который смог набрать за игру 30 очков.

У «Лейкерс» самым результативным стал форвард Леброн Джеймс, который оформил в матче дабл-дабл с 29 очками и 11 подборами. Его коллега по команде — форвард Энтони Дэвис — также записал на свой счет дабл-дабл, набрав 13 очков и сделав 11 подборов.

Отметим, по итогам встречи «Лейкерс» выиграли в серии с «Хьюстоном» со счет 4−1 и стали финалистом плей-офф Западной конференции НБА.