Эдмонтон, Канада, , 08:23 — REGNUM Хоккейный клуб «Даллас Старз» обыграл команду «Вегас Голден Найтс» четвертом матче полуфинальной серии плей-офф североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ)

Игра прошла на льду арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и закончилась в пользу «Старз» со счетом 2:1.

Счет в матче открыли хоккеисты «Вегаса», после точного броска защитника Алека Мартинеса, удачно реализовавшего большинство на 28-й минуте, однако на этом хоккейная удача отвернулась от «Найтс».

На 32-й минуте форвард «Далласа» Джо Павелски счет сравнял, а на 40-й нападающий Джейми Бенн, также удачно реализовав большинство, принес «Старз» победу. В эпизоде с последней шайбой на свой счет результативную передачу записал российский форвард «Далласа» Александр Радулов.

Российский голкипер «Старз» Антон Худобин стал одним из главных героев матча, отразив 32 из 33 бросков по своим воротам.

Отметим, по итогам встречи «Даллас» ведет в полуфинальной серии плей-офф НХЛ с «Вегасом» со счетом 3−1.