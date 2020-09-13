Нью-Йорк, США, , 09:02 — REGNUM Теннисистка из Японии Наоми Осака одержала верх над представительницей Белоруссии Викторией Азаренко в финальном матче Открытого чемпионата США по теннису (US Open), проходившем в Нью-Йорке.

Японская спортсменка обыграла Азаренко в трех сетах со счетом 1:6, 6:3, 6:3.

Теннисистки провели на корте 1 час 54 минута. За это время Осака, являющаяся девятой в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов. Ее соперница, являющаяся 27-й ракеткой мира, за это же время трижды подала навылет и также дважды ошиблась при подаче и смогла реализовать 5 брейк-пойнтов.

Напомним, турнир US Open проходит с 31 августа по 14 сентября, его призовой фонд составляет $53,4 млн.