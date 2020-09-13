Нью-Йорк, США, , 10:01 — REGNUM Наоми Осака, японская теннисистка, последний месяц привлекавшая внимание общественности своими антирасистскими акциями, одержала победу в финальной битве над первой ракеткой мира Викторией Азаренко и выиграла Открытый чемпионат США 2020.

22-летняя Наоми Осака также стала самой молодой трехкратной чемпионкой Большого шлема с тех пор, как рекорд по возраст установила Мария Шарапова на Открытом чемпионате Австралии в 2008 году.

Осака потерпела поражение в первом сете и проиграла со счетом 1:6, однако одержала победу в следующих двух партиях (6:3, 6:3).

«Я думала, было бы очень неловко потерпеть поражение менее чем за час, я стала стараться изо всех сил и выправила действительно плохую позицию», — поделилась Осака своим состоянием после первого сета.

Дойдя до финала, Осака продемонстрировала все семь масок в поддержку движения Black Lives Matter, которые надевала на каждую игру.

Как сообщало ИА REGNUM, японская теннисистка, подхватив волну протестов американских спортсменов, вначале отказалась от участия в соревнованиях в США. Затем, согласившись на участие, выступала исключительно в масках с именами жертв расизма. Так, поясняет спортсменка, она хотела привлечь внимание к проблеме.