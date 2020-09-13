Кемерово, , 04:46 — REGNUM Кемеровская область подаст заявку на проведение чемпионата мира по хоккею с мячом в 2022 году. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Цивилёв по итогу встречи с министром спорта России Олегом Матыциным, который посетил регион во время рабочей поездки.

«Нам важно сделать так, чтобы тренировки, активный образ жизни были доступны всем. Кроме того, Кузбасс становится центром и спорта высших достижений, в регионе возводятся спорткомплексы международного класса, достойные принимать соревнования мирового уровня, — подчеркнул Цивилёв. — Например, мы претендуем на проведение Кубка мира по бенди в 2021 году, будем подавать заявку на право принять чемпионат мира по бенди в 2022 году».

Министр спорта РФ Олег Матыцин после осмотра крупных спортивных объектов Кузбасса отметил, что они все — высочайшего уровня.

«Открытые спортивные площадки заполнены детьми, в этом я вижу стабильное развитие Кузбасса, уверенный взгляд в будущее. <…> Сделаем все, чтобы все заявки, все предложения со стороны Кузбасса нашли подтверждение в календарном плане», — заявил Матыцин. Отметим, что результатом встречи стало подписание соглашения между Минспорта России и кемеровским правительством — о сотрудничестве и взаимодействии в области физической культуры и спорта.