Грозный, , 22:10 — REGNUM Грозненский «Ахмат» на своем поле уступил «Сочи» в матче седьмого тура чемпионата России по футболу. Встреча, завершившаяся со счетом 0:1, прошла 12 сентября на стадионе «Ахмат Арена» в Грозном.

Героем встречи в составе госте стал Кристиан Нобоа, который забил единственный мяч на 24-й минуте.

Отметим, что после семи матчей в чемпионате России «Сочи» пока занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 15 очков. Клуб «Ахмат», в активе которого десять баллов, находится на седьмой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 3 сентября пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщила, что матч седьмого тура чемпионата России по футболу между московскими ЦСКА и «Спартаком» состоится 13 сентября.

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