Мадрид, , 15:58 — REGNUM Аргентинский нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси продолжит быть капитаном каталонской команды в следующем сезоне. Об этом 12 сентября сообщает Mundo Deportivo.

Также уточняется, что у 33-летнего форварда будет три сменщика: хавбек Серхио Бускетс, защитник Жерар Пике и полузащитник Серхи Роберто.

Напомним, ранее Лионель Месси сообщил руководству «Барселоны», что он намерен покинуть клуб с помощью опции в своем контракте, которая позволяет ему сделать это бесплатно. При этом руководство каталонской команады заявило, что отпустит футболиста только за отступные в размере €700 млн. После этого игрок решил не судиться со своим клубом и 7 сентября провел первую тренировку под руководством нового главного наставника команды Рональда Кумана.