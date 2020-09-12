Монако, , 14:37 — REGNUM Сенегальский форвард футбольного клуба «Монако» Кейта Бальде может сменить французский чемпионат на итальянский. Об этом 12 сентября сообщает Sky Sports.

Согласно информации источника, возможностью заполучить в свой состав 25-летнего нападающего интересуется флорентийский клуб «Фиорентина». Также утверждается, что представители команды уже начали общаться с «Монако» о такой возможности.

Кроме того, указывается, что к футболисту также проявляют интерес команды «Кальяри», «Сампдория» и «Марсель».

Напомним, Кейта Бальде уже играл в итальянской Серии А, выступая за римскую команду «Лацио» с 2013 по 2017 год. Также он провел один сезон в миланском «Интере».