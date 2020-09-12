Барселона, Испания, , 14:33 — REGNUM Чилийский полузащитник футбольного клуба Артуро Видаль может в ближайшее время стать игроком миланской команды «Интер». Об этом 12 сентября сообщает FC Inter News.

По информации источника, в ближайшее время руководство двух клубов проведет встречу о согласовании перехода 33-летнего хавбека в «Интер».

Также ожидается, что футболист уже 14 сентября прибудет в Милан, где он пройдет медицинский осмотр.

Напомним, ранее стало известно, что Артуро Видаль не входит в планы нового тренера «Барселоны» Рональда Кумана и поэтому позднее футболист согласовал свой личный контракт с «Интером».