Москва, , 14:35 — REGNUM Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» интересуются возможностью заполучить в свой состав полузащитника команды «СКА-Хабаровск» Владислава Камилова. Об этом 12 сентября сообщает «Матч-ТВ».

При этом уточняется, что самарская команда пока не делала по 25-летнему игроку официальных предложений, однако уже интересовалась такой возможностью.

Также указывается, что в текущем контракте футболиста нет опции с фиксированной суммой отступных и потому «СКА-Хабаровск», перед которым официально поставлена задача по выходу в Тинькофф-Российскую Премьер-лигу (РПЛ), вряд ли станет отдавать игрока недорого.

Напомним, в нынешнем первенстве ФНЛ Владислав Камилов сыграл за «СКА-Хабаровск» в шести матчах и отметился в них двумя голами.