Москва, , 13:47 — REGNUM Московский футбольный клуб «Локомотив» сделал команде «Порту» новое предложение по бразильскому нападающему Тикиньо. Об этом 12 сентября сообщает А Bola.

По данным источника, московская команда намерена повысить свое предложение по 29-летнему бразильцу до €12 млн. При этом в «Порту» хотели бы получить за игрока €15 млн, однако «Локомотив» не готов платить такую сумму за футболиста.

Также подчёркивается, что данная попытка подписать бразильского нападающего московской командой может стать последней.

Напомним, Тикиньо перешел в состав «Порту» в 2017 году из другой португальской команды — «Витория» за €5,6 млн. В минувшем сезоне сыграл за свой клуб в 48 матчах и отметился в них 19 мячами и тремя голевыми пасами.