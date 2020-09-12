Хабаровск, , 13:00 — REGNUM Хоккейный московский клуб ЦСКА нанес поражение с разгромным счетом команде из Хабаровска «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Игра состоялась на льду хабаровской «Платинум-арены» и закончилась в пользу гостей со счетом 5:1.

В составе победителей голами отметились Никита Коростелёв (2-я минута в большинстве), Сергей Андронов (5-я), Константин Окулов (25-я), Максим Мамин (48-я) и Максим Шалунов (55-я).

Автором единственной шайбы у хозяев стал Александр Горшков, отличившийся на 40-й минуте встречи.

Отметим, данная победа стала для армейцев четвертой подряд и в следующем матче ЦСКА на выезде встретится с командой из Нур-Султана «Барыс». Для «Амура» это пятое поражение в нынешнем сезоне и следующем матче клуб сыграет с московским клубом «Динамо».