Москва, , 14:48 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев уступил австрийскому спортсмену Доминику Тиму в матче полуфинала Открытого чемпионата США по теннису (US Open) из-за того, что не смог справиться с нервами. Такое мнение 12 сентября высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

«Нервная система трещала по швам у Медведева по ходу матча, это было видно», — приводит его слова ТАСС.

Также глава ФТР отметил, что, как он считает, Медведев уступил первый сет из-за вспыльчивости, добавив, что затем теннисист пытался искать другие варианты игры, однако, по мнению Тарпищева, из-за допущенного спортсменом брака и некоторых других нюансов, матч решился в пользу Тима.

«Если бы он выиграл второй сет, все было бы иначе, по статистике за два сета Даня пробегал больше на километр, а по итогам трех уже Тим был впереди», — указал Тарпищев и добавил, что третий сет Медведев проиграл со счета 5:2 в свою пользу, как считает глава ФТР, из-за того, что сконцентрировался на своей подаче.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Даниил Медведев проиграл Доминику Тиму в полуфинальном поединке Открытого чемпионата США (US Open) по теннису, проходившем в Нью-Йорке.