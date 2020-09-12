Барселона, Испания, , 12:12 — REGNUM Испанский защитник лондонского футбольного клуба «Арсенал» Эктор Бельерин может быть взят в аренду командой «Барселона». Об этом 12 сентября сообщает Marca.

По данным источника, каталонский клуб не готов к тому, чтобы потратить €25 млн на приобретение 25-летнего защитника и потому намерен арендовать его на один сезон.

Отметим, Эктор Бельерин перешел в состав «Арсенала» из «Барселоны» в 2011 году за €500 тыс. В минувшем сезоне сыграл за свой нынешний клуб в 15 матчах и отметился в них одним мячом. Его текущий контракт рассчитан до лета 2023 года.