Екатеринбург, , 11:51 — REGNUM Весной следующего года строительство Академии футбола в Екатеринбурге будет закончено, а к июлю ее уже должны ввести в строй. Об этом 12 сентября заявил журналистам президент екатеринбургского футбольного клуба «Урала» Григорий Иванов.

«Буквально вчера я был на стройке, все мы посмотрели. Я думаю, что к июлю следующего года академия будет введена в строй», — рассказал Иванов.

Также он отметил, что в Свердловской области много талантливых детей, которых некуда поселить, так как в школе олимпийского резерва есть только восемь мест для «Урала», а строительство Академии позволит жить и тренироваться не только местным ребятам, но и из других областей.

Кроме того, президент «Урала» рассказал, что из других регионов уже есть заявки на подготовку юных футболистов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что задачу выхода в футбольные турниры кубков Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поставило перед екатеринбургским клубом «Урал» его руководство.