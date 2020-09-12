Волгоград, , 11:35 — REGNUM Грузинский хавбек футбольного волгоградского клуба «Ротор» Джано Ананидзе расторг соглашение со своей командой по обоюдному согласию. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба волгоградской команды.

Также известно, что причиной данного решения стала травма колена 27-летнего игрока и что соглашение между ним и клубом было расторгнуто без каких-либо дополнительных выплат.

«Когда я приехал из Кипра в Грузию (из кипрского «Анортосиса»), у меня уже были проблемы с коленом. Начался карантин, связанный с пандемией, и у меня не оказалось возможности, чтобы заняться своей реабилитацией. Я застрял в Тбилиси и не мог полноценно тренироваться. Поступило несколько предложений от грузинских и кипрских клубов, но без конкретики. В это же время мне позвонил агент и рассказал про вариант с «Ротором». Я сразу сообщил о своей проблеме и сказал, что попробую», — приводит пресс-служба слова футболиста.

Также Ананидзе рассказал, что после того, как сделал УЗИ и МРТ, понял, что ситуация не очень хорошая и, возможно, ему придется делать операцию.

«Я принял решение расторгнуть контракт», — подчеркнул грузинский футболист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что грузинский полузащитник Джано Ананидзе клуба «Ротор», в минувшем сезоне вернувшегося в футбольную Российскую Премьер-лигу, в ближайшем времени может расторгнуть свое соглашение с командой.