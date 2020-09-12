Екатеринбург, , 10:37 — REGNUM Задачу выхода в футбольные турниры кубков Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) поставило перед екатеринбургским клубом «Урал» его руководство. Об этом 12 сентября сообщил журналистам председатель совета директоров клуба Дмитрий Пумпянский.

«Стоит задача — играть в Еврокубках. Это реально. Мы были близки к этому, играя в финалах кубка. Но нужно, чтобы это было достигнуто не путем случайных событий, а за счёт развития во всех сферах. Укрепляем команду. Создан трансферный комитет. Не забываем и про своих игроков», — заявил глава совета директоров «Урала».

Также он добавил, что в скором времени будет создан комитет по развитию екатеринбургского клуба, который будет отвечать за работу с болельщиками и с прессой.

«Мы будем взаимодействовать со всем, что окружает клуб. Надеюсь, симбиоз всех этих усилий через некоторое время даст большой результат. Мы должны ставить серьёзные задачи», — также сказал Пумпянский.

Напомним, в нынешнем сезоне Тинькофф — Российской премьер-лиги «Урал» после шести туров находится на 11-м месте турнирной таблицы. В седьмом туре команда должна сыграть с клубом «Химки» 12 сентября.