Ярославль, , 10:37 — REGNUM Проведенное в красноярском футбольном клубе «Енисей», который выступает в первенстве Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ), тестирование на коронавирусную инфекцию выявило несколько случаев заражения. Об этом 12 сентября сообщает красноярской команды.

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«По итогам вчерашнего тестирования на коронавирус в команде выявлены положительные результаты. Сейчас ребята находятся в медучреждении Ярославля под наблюдением», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что все футболисты и сотрудники «Енисея» в настоящее время находятся в режиме изоляции друг от друга, соблюдая предписания медиков и необходимые меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

«Команда сдала повторный тест и ждет результат, по итогам которого определится дальнейший план действий», — также уточняется в сообщении.

При этом указывается, что, в случае, если при повторном проведении тестирования на SARS-CoV-2 будет получен отрицательный результат, в команде рассчитывают, что Роспотребнадзор разрешит ей продолжить выступление в чемпионате без ухода на карантин. Также отмечается, что у всех игроков команды прекрасное самочувствие.

Отметим, в девятом туре Олимп — ФНЛ «Енисей» 13 сентября должен на выезд провести матч с ярославской командой «Шинник».