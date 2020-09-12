Волгоград, , 10:37 — REGNUM Грузинский полузащитник Джано Ананидзе из футбольного волгоградского клуба «Ротор», в минувшем сезоне вернувшегося в футбольную Российскую Премьер-лигу, в ближайшем времени может расторгнуть свое соглашение с командой. Об этом 12 сентября сообщает «Чемпионат».

По данным источника, это связано с тем, что 27-летний игрок из-за травмы в течение ближайшего времени не сможет принимать участия в играх. Уточняется, что Ананидзе принял решение быть перед своим клубом честным и расторгнуть с ним контракт.

При этом известно, что контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2021 года и по нему зарплата игрока составляет 1,7 млн в месяц.

Напомним, Джано Ананидзе с 2009 по 2020 год играл за московский клуб «Спартак» и стал в его составе чемпионом России в сезоне 2016/17 и обладателем российского Суперкубка в 2017 году.