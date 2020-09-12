Орландо, США, , 09:39 — REGNUM Баскетбольный клуб «Бостон Селтикс» переиграл команду «Торонто Рэпторз» в седьмом матче серии второго раунда плей-офф североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Игра проходила в Орландо и завершилась в пользу «Селтикс» со счетом 92:87.

Наиболее результативным игроком встречи стал лёгкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, который оформил в матче дабл-дабл с 29 очками и 12 подборами.

В составе «Рэпторз» самым результативным стал разыгрывающий Фред Ванвлит, набравший за игру 20 очков. Его коллега по команде — камерунский форвард «Торонто» Паскаль Сиакам — также оформил в матче дабл-дабл, набрав 13 очков и сделав 11 подборов.

Отметим, по итогам матча клуб «Торонто» уступил в серии второго раунда плей-офф НБА со счетом 3−4 и выбыл из дальнейшего розыгрыша, сложив с себя, таким образом, титул действующего чемпиона ассоциации. В полуфинале плей-офф НБА «Бостон» будет играть с командой «Майами Хит».